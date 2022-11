Retroscena Pioli: neanche una cena dopo il rinovo, a casa a studiare il Salisburgo. Il tecnico non ha voluto festeggiare

Pioli non s’è concesso neppure una cena fuori per festeggiare la firma, preferendo restare a casa a studiare il Salisburgo: per aprire una bella bottiglia e fumare un sigaro speciale ci sarà tempo, ora conta solo la Champions.

