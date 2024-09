L’infortunio di Bennacer permetterà ai rossoneri di andare a pescare nell’ Under 23 per trovare forze fresche. Il neo acquisto olandese e il nazionale italiano sono i prescelti

Nel mondo del calcio, il destino di una squadra può cambiare rapidamente, spesso a causa di imprevisti infortuni che mettono alla prova la profondità e la resilienza dell’organico. Il Milan ha recentemente affrontato un tale contrattempo con Ismaël Bennacer, centrocampista algerino di spicco, il cui infortunio ha lasciato un vuoto significativo in squadra, costringendo la dirigenza e lo staff tecnico a valutare soluzioni alternative per mantenere vive le ambizioni del club nelle competizioni imminenti.

Un duro colpo per il Diavolo

Ismaël Bennacer, il diligente mediano del Milan, si è infortunato gravemente al polpaccio durante un allenamento con la Nazionale algerina, dovrà quindi osservare un periodo di recupero di almeno tre mesi. Questo rappresenta un contraccolpo considerevole per la squadra rossonera, specialmente dopo gli esiti infruttuosi di trasferimento nell’ultimo mercato estivo e la successiva reintegrazione del giocatore nelle liste per Serie A e Champions League.

Daniele Bonera

Scelte forzate in mediana

La sfortunata assenza di Bennacer riduce drammaticamente le opzioni a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca per il cuore del campo, lasciandolo con poche alternative per affrontare le competizioni in programma. Nonostante la tentazione di introdurre nuovi elementi dal mercato degli svincolati come Adrien Rabiot, il Milan ha deciso di non procedere su questa strada. La restrizione significativa che impedisce ai nuovi acquisti di partecipare alla Champions League ha influito notevolmente su questa decisione, indirizzando le scelte del club verso risorse interne.

Giovani talenti al centro della strategia

Nel tentativo di colmare il vuoto lasciato da Bennacer, il Milan guarda ai giovani talenti emergenti dal proprio vivaio. In particolare, due gioiellini del Milan Futuro guidato da Daniele Bonera, entrambi nati nel 2005, stanno attirando l’attenzione. Silvano Vos, acquistato dall’Ajax per una cifra che include bonus fino a 5 milioni di euro, ha già dimostrato il suo valore in campionati di prestigio come l’Eredivisie e l’Europa League. Sebbene Vos possa essere impiegato solo in Serie A per le regole di eleggibilità, rappresenta una risorsa preziosa per il club.

D’altra parte, Kevin Zeroli, capitano della seconda squadra del Milan e nativo di Busto Arsizio, non ha restrizioni nelle competizioni e potrebbe quindi avere un impatto significativo sia in Serie A che in Champions League. La sua familiarità con la squadra principale e l’apprezzamento da parte dei compagni per le sue qualità umane e sportive lo rendono una scelta interessante per Fonseca.

Verso un futuro promettente

L’infortunio di Bennacer potrebbe inaspettatamente aprire la porta a talenti emergenti, consentendo loro di lasciare il segno in prima squadra. Mentre il Milan naviga attraverso questa sfida, il contributo di Vos e Zeroli potrebbe non solo fornire soluzioni immediate ma anche svelare i futuri pilastri del club. La capacità del Milan di adattarsi e reagire a tali avversità sarà cruciale nell’affrontare le sfide delle competizioni in corso, mantenendo vivo il sogno di successi futuri.

