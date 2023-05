La seconda punta italo-egiziana può rappresentare un’occasione sul mercato e infatti molte squadre stanno osservando la situazione.

Il contratto di Stephan El Shaarawy con la Roma scade a giugno 2023 e quindi il Faraone può già firmare con altre squadre come svincolato. L’italo-egiziano vorrebbe restare nella capitale e sarebbe anche diposto a ridursi l’attuale ingaggio che ammonta a 3,5 milioni a stagione; tuttavia per il rinnovo non si è fatto vivo nessuno.

Jose Mourinho

Secondo Tuttosport starebbero pensando a lui le due milanesi oltre a diversi club esteri. L’Inter potrebbe considerarlo come quinto visto che, anche se non spessissimo, ha ricoperto quel ruolo a Roma su entrambe le fasce. Il Milan invece sembra intenzionata a cedere Rebic ed Origi.

