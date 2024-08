Il Milan e il Tottenham hanno quasi definito l’accordo per il passaggio di Emerson Royal in rossonero. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

Nel mondo del calcio, i movimenti di mercato tengono sempre gli appassionati con il fiato sospeso, soprattutto quando si tratta di trasferimenti che potrebbero inclinare le bilance delle squadre di punta in vista della prossima stagione. È questo il caso di Emerson Royal, il terzino brasiliano del Tottenham, e il Milan, con il club italiano che sembra essere ormai vicinissimo a concretizzare l’acquisto del giocatore. Nella giornata di ieri – scrive La Gazzetta dello Sport – i due club hanno avuto un nuovo contatto per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Emerson Royal: ore decisive

I prossimi giorni saranno decisivi. E’ facile immaginare che la prossima settimana possa essere propizia all’arrivo di Emerson Royal. Dopo Pavlovic, il terzino brasiliano sarà con ogni probabilità il secondo colpo di mercato a stretto giro messo a segno dal Milan, sempre nel reparto arretrato. La distanza con il Tottenham è ormai minima, questione dunque solo di ultimi dettagli – scrive la rosea – per ufficializzare il nuovo rinforzo per Fonseca che, stando alle ultime, potrebbe cambiare ordini e gerarchie che da tempo segnavano il Milan in difesa. L’accordo tra Milan e Tottenham è di fatto trovato su una base 15 milioni, più 3 di bonus.

Davide Calabria

Emerson Royal mette fuori Calabria

La rosea, sulle proprie colonne, ha evidenziato i possibili scenari e le nuove gerarchie che potrebbero prendere vita nello spogliatoio del Milan quando Emerson Royal sarà un nuovo calciatore del Milan. Il terzino farà concorrenza a Calabria, da anni ormai unico destinatario dei compiti da terzino destro rossonero. Il brasiliano potrebbe non solo toglierli minuti giocati ma, addirittura, anche spingerlo all’addio al Milan. La Gazzetta dello Sport sottolinea che le prove di rinnovo contrattuale tra Calabria e il Club di Via Aldo Rossi non hanno prodotti gli effetti sperati e che quindi, anche se a meno di clamorosi colpi di scena il giocatore resterà al Milan, il suo futuro è a tinte offuscate.

