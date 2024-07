L’arrivo ormai prossimo di Emerson Royal potrebbe non solo togliere la titolarità a Calabria, ma anche spingerlo all’addio al Milan.

Ore calde, caldissime, in quel di Via Aldo Rossi. Il Milan è alle prese con la definizione di due trattative che regaleranno a Fonseca un nuovo difensore centrale, Pavlovic, e un nuovo terzino di fascia destra, Emerson Royal. Il primo firmerà in giornata il contratto che lo legherà per i prossimi anni al Milan, il secondo è ancora in fase di definizione ma il buon esito della trattativa è quasi certo. L’arrivo del terzino brasiliano del Tottenham – scrive La Gazzetta dello Sport – potrebbe portare più di qualche novità al Milan, soprattutto in merito al futuro di Davide Calabria.

Emerson Royal mette fuori Calabria

La rosea, sulle proprie colonne, ha evidenziato i possibili scenari e le nuove gerarchie che potrebbero prendere vita nello spogliatoio del Milan quando Emerson Royal sarà un nuovo calciatore del Milan. Il terzino farà concorrenza a Calabria, da anni ormai unico destinatario dei compiti da terzino destro rossonero. Il brasiliano potrebbe non solo toglierli minuti giocati ma, addirittura, anche spingerlo all’addio al Milan. La Gazzetta dello Sport sottolinea che le prove di rinnovo contrattuale tra Calabria e il Club di Via Aldo Rossi non hanno prodotti gli effetti sperati e che quindi, anche se a meno di clamorosi colpi di scena il giocatore resterà al Milan, il suo futuro è a tinte offuscate.

Davide Calabria

Il retroscena

In realtà -spiega la rosea – nelle ultime settimane il destino sarebbe già potuto cambiare. Il Galatasaray infatti ha proposto un ricco contratto al terzino rossonero, più di quanto percepisce adesso e di quanto offre il Milan per estendergli il contratto. Il giocatore, per amore della maglia, ha respinto ogni avance.

