Matteo Gabbia è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Ecco le cifre e i dettagli dell’accordo.

Il mercato del Milan non si articola solo di colpi in entrata ma, soprattutto anche, di rinnovi contrattuali. Il Club di Via Aldo Rossi intende dare continuità al progetto tecnico delle ultime stagioni che ha regalato uno scudetto e una semifinale di Champions League dopo 16 anni l’ultima volta. Tra i protagonisti più in vista che meritano e necessitano di rinnovo ci sono senza dubbio Theo e Maignan, i due francesi sono le colonne portanti di questa rosa. Oltre a loro però figura anche Matteo Gabbia, difensore che nella passata stagione è riuscito a emergere dal disastro di defezioni e infortuni che accompagnarono le scelte di Stefano Pioli.

Gabbia vicino al rinnovo

Tullio Tinti è da tempo a lavoro con il Milan per trovare una quadra in merito al rinnovo di Matteo Gabbia con i rossoneri. Che ci fossero buone possibilità sul buon esito della trattativa c’era da aspettarselo. Qualche giorno fa infatti il procuratore aveva esternato contentezza per l’arrivo di Fonseca, al punto da aspettarsi dal mister che potesse affidarsi al suo assistito per formare la prossima coppia difensiva del Milan. Nelle ultime ore ha preso corpo l’accordo per il rinnovo per uno dei giocatori che sarà tanto utile nella lunga stagione rossonera.

Matteo Gabbia

I dettagli dell’accordo

Tullio Tinti e il Milan stanno trovando un’intesa su un contratto con scadenza 2028, due anni in più rispetto al precedente accordo che scadeva nel 2026. Per il centrale difensivo anche un sensibile aumento di stipendio rispetto agli 1,5 milioni di euro percepiti.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG