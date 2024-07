Koné ha chiesto la cessione al Borussia Monchengladbach desideroso di vestire la maglia rossonera. C’è però una condizione perché questo capiti.

Nel panorama sempre effervescente del calciomercato estivo, le squadre di calcio cercano di rinforzare i propri organici per affrontare al meglio la stagione entrante. In questo contesto, il Milan, una delle squadre più decorate d’Italia, appare particolarmente attivo. Le indiscrezioni di mercato rivelano che il club rossonero ha messo gli occhi su Manu Koné, giovane talento francese del Borussia Mönchengladbach, in cerca di nuove sfide.

Koné vuole il Milan

Manu Koné, classe 2001, è un giocatore che ha dimostrato le proprie qualità nel campionato tedesco, attirando su di sé l’interesse di numerosi club. Il suo desiderio – scrive Il Corriere dello Sport – è di lasciare il Borussia Mönchengladbach, esplicitato anche durante il suo impegno con la Francia alle Olimpiadi, apre nuove possibilità di mercato. Con un valore stimato intorno ai 20 milioni di euro, Koné rappresenta per il Milan un’opzione interessante tanto dal punto di vista tecnico quanto economico. Non è un caso infatti che negli ultimi giorni ci siano stati contatti tra gli agenti del calciatore e tra il Milan.

Giorgio Furlani

La condizione del suo arrivo al Milan

La volontà di Koné è chiara e forte: vuole lasciare il Borussia Mönchengladbach e vuole il Milan, opportunità per lui decisamente importante e da non farsela scappare. Il Club di Via Aldo Rossi ragiona, convinto di dover provare ancora per chiudere Fofana, essendo il francese l’obiettivo numero uno della squadra mercato rossonera. La condizione perché Koné possa arrivare al Milan è che salti la trattativa Fofana, diversamente le strade del Milan e del centrocampista del Borussia Mönchengladbach difficilmente potranno incontrarsi.

