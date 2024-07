Marco Sportiello è stato operato dopo l’infortunio dovuto alla lesione completa del tendini estensore del secondo dito.

Nella calda estate americana, la tournée del Milan negli Stati Uniti si apre con difficoltà non previste, con l’infermeria che diventa improvvisamente protagonista di una serie di eventi sfortunati che hanno colpito due giocatori importanti della rosa. Le circostanze hanno messo a dura prova il team, costringendo lo staff tecnico a valutare soluzioni alternative e a riconsiderare la propria strategia per la stagione imminente.

Operazione riuscita

Marco Sportiello nei giorni scorsi ha avuto in albergo un incidente fortuito alla mano sinistra, che ha comportato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito. La riparazione del tendine è stata eseguita con successo da un’equipe specializzata negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni Marco farà ritorno in Italia per intraprendere il percorso riabilitativo.

Marco Sportiello

Scuffet: il profilo che piace

Sportiello ha rimediato un trauma alla mano sinistra che lo costringerà a restar fuori almeno due mesi. Nonostante l’ottima prestazione di Torriani, che stupisce sempre più per concretezza e sicurezza, il Milan valuta di operare sul mercato un’operazione che possa offrire a Fonseca un nome affidabile e di esperienza come vice Maignan. Si profila l’idea Scuffet del Cagliari con cui – scrive Di Marzio – la squadra mercato rossonera avrebbe già avviato i primi contatti. Il giocatore avrebbe inoltre già dato la propria disponibilità al trasferimento.

Capitolo infortuni

La stagione ha già “regalato” al Milan due infortuni, seppur di natura diversa. Il Milan, ben memore di quanto accaduto lo scorso anno, non intende farsi trovare impreparato. Non è un caso infatti che dopo l’infortunio di Florenzi che resterà fuori – ahinoi – diversi mesi, la squadra mercato rossonera abbia messo la quinta per chiudere per Emerson Royal.

