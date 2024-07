Alfredo Pedullà, facendo il punto sul mercato del Milan, ha svelato il colpo che potrebbe essere la ciliegina sulla torta della campagna acquisti rossonera.

Il Milan nelle ultime ore sta decisamente accelerando sul mercato, definendone tutti gli obiettivi che si era posto. Praticamente chiuso il colpo Pavlovic, il gigante serbo per aggiungere qualità e forza al reparto di difesa, è a un passo da Emerson Royal per dare fiato alla fascia destra del reparto arretrato vessato dal lungo infortunio di Florenzi. Tutto questo dopo aver già chiuso Morata, ed essere al lavoro per completare il centrocampo. Due nomi sugli scudi: Fofana e Samardzic. Alfredo Pedullà, nel proprio editoriale per Sportitalia, ha fatto il punto sul mercato rossonero e sulle trattative ancora da definire.

I colpi del Milan

Il giornalista ed esperto di mercato ha sottolineato che “”il Milan ha preso un ottimo difensore, quel Pavlovic statutario e dall’eccellente potenziale, ora serve chiudere Emerson Royal”, trattativa che stando alle ultime indiscrezioni è sempre più vicina a chiudersi con esito positivo. In tal senso, già questa settimana potrebbe essere quella propizia, soprattutto dopo gli ultimi contatti avvenuti tra le parti.

Lazar Samardzic

Samardzic: la panna sulla torta, e Fofana

Alfredo Pedullà ha proseguito il proprio editoriale concentrandosi sulle altre trattative ancora sul banco, in particolare ha sottolineato che il Milan “non vuole perdere di vista Samardzic – sarebbe la panna sulla torta – e fare in modo che la prima scelta per il centrocampo (Fofana) non diventi uno stucchevole tormentone”. La strategia di manovra del Milan potrebbe infatti prevedere l’arrivo di entrambi, in modo da alzare notevolmente sia il tasso tecnico che quello tattico.

