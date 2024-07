Carlo Pellegatti ritiene che il Milan possa chiudere per Fofana a una cifra inferiore ai 35 milioni richiesti dal Monaco.

Il Milan accelera sul mercato, sempre più convintamente verso i propri obiettivi. Dopo l’acquisto di Alvaro Morata, la squadra mercato rossonera intende mettere altra benzina nel motore della rosa di Fonseca. Per quanto riguarda il rinforzo per la linea mediana del campo, tutti gli indizi conducono a Fofana del Monaco. Il centrocampista della Nazionale francese è la prima scelta della squadra mercato rossonera che, nelle ultime ore, ha rotto gli indugi e iniziato ad affondare il colpo per regalarlo a Fonseca. Carlo Pellegatti, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha svelato le cifre con le quali si può chiudere l’accordo.

Fofana Si chiude a queste cifre

Carlo Pellagatti, parlando del mercato del Milan in entrata, ha sottolineato che “sentiamo da tempo che le parti si avvicinano per Emerson Royal, per Fofana invece il Monaco chiede 35 milioni, che sono troppi per un giocatore che tra 6 mesi può venire via a zero”. Medesimo pensiero sviluppato anche dal Milan che, al momento, sembra infatti non rilanciare più di tanto per chiudere l’affare. Il giornalista sostiene però che “il Milan è arrivato a 17, ma sono fiducioso che si chiuderà a 22-23, non si può pretendere di più”.

Paulo Fonseca

Fonseca come Conte?

Curioso parallelismo quello di Pellegatti con Conte, a lungo accostato sulla panchina del Milan. Il giornalista ha rimarcato che il portoghese“ha fatto degli allenamenti alla Conte, con tante doppie sessioni. Se si voleva un cambio di stile, questo c’è stato. C’è uno stile di allenamento molto sulla forza e l’intensità, speriamo che paghi” .

