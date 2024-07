Strahinja Pavlović è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il comunicato del Club ne certifica l’acquisto. Ecco il numero di maglia scelto dal serbo.

Strahinja Pavlović è un nuovo giocatore del Milan. Il suo nome è stato al centro delle ultime ore di mercato rossonere, soprattutto in seguito alla notizia dell’accordo raggiunto tra i rossoneri e il Salisburgo. Il serbo nella giornata di ieri è sbarcato a Milano dove ha potuto svolgere le visite mediche, antipasto al momento della firma e dell’annuncio del Club di Via Aldo Rossi. Annuncio che, come prevedibile, è arrivato in questi minuti.

Benvenuto Pavlovic: il comunicato del Milan

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.

Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia. Tra il 2020 e il 2022 veste le maglie di Monaco, Bruges e Basilea prima di passare al Salisburgo, con cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca. Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020.

Pavlović indosserà la maglia rossonera numero 31.

Strahinja Pavlovic

Prospettive future

L’arrivo di Strahinja Pavlovic al Milan non è solo una notizia di mercato, ma inserisce il giovane serbo in un contesto sportivo e culturale ricco di sfide e opportunità. Il difensore è chiamato a dimostrare il suo valore in uno dei campionati più competitivi al mondo, contribuendo con il suo talento alla continua ricerca della squadra rossonera di successi e gloria nello scenario calcistico internazionale. La sua giovane età, unitamente al contratto quinquennale, indicano chiaramente l’intenzione del Milan di puntare sulla crescita e sulla stabilità di un giocatore che, si spera, possa diventare un pilastro della difesa nei prossimi anni.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG