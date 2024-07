Questa notte, ora italiana, è in programma la partita amichevole tra Milan e Real Madrid. Dove vederla in TV e streaming.

Nell’estate che si approssima, il Milan si prepara ad affrontare una nuova avventura negli Stati Uniti d’America. La squadra, una delle più titolate d’Italia, metterà alla prova la sua forza in una serie di tre amichevoli che promettono spettacolo e sfide ad alto livello. Le partite, che vedranno i rossoneri confrontarsi con alcune delle più grandi squadre al mondo, saranno un banco di prova importante in vista della prossima stagione calcistica. La prima partita ha visto il Milan trionfare al cospetto del Manchester City per 3-2, con doppietta di Colombo e rete di Nasti. Questa notte gli uomini di Fonseca se la vedranno contro il Real Madrid di Ancelotti. Di seguito tutte le info necessarie per vedere la partita dei rossoneri.

Dove e quando seguire Milan-Real Madrid

La partita sarà trasmessa questa notte alle 2:30, ore italiane, e sarà visibile su Dazn che ha acquisito i diritti del Soccer Champions Tour 2024. Sarà disponibile in diretta streaming anche sull’app Dazn.

Rafael Leao

Le assenza sponda Milan e Real Madrid

Il Milan affronterà il secono test della propria tournée americana con qualche assenza. In particolare Rafa Leao sarà sì disponibile per il match ma è altamente improbabile vederlo in campo dal primo minuto. Ieri è rientrato dalle vacanze Noah Okafor ed oggi è pronto a tornare in gruppo. I grandi assenti del march saranno i due francese Theo e Maignan, e il nuovo acquisto Alvaro Morata. I tre avendo giocato gli ultimi Europei fino alla battute finale, godono di un supplemento di vacanza rispetto agli altri. Anche sponda Real si contano le assenze, in particolare non saranno della partita Vinicius, Rodrygo e Militao. Senza contare poi le assenze sono di Bellingham e Mbappè.

