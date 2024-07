Il Milan non ha ancora affondato il colpo per Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid. Sul giocatore si segnala l’interesse anche di un altro club di A.

Nel vivace panorama del calciomercato estivo, un nuovo nome fa capolino tra le trattative più chiacchierate: quello di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, noto per le sue prestazioni con l’Atletico Madrid, sta attrarrendo l’attenzione di alcuni dei più prestigiosi club italiani. Tra questi, il Milan emerge come possibile prossima destinazione per Hermoso, a conferma di un’interesse che sembra diventare sempre più concreto. Ganluca Di Marzio ha però rivelato che sul giocatore non ci sarebbe solo il Milan, anzi. Anche un altro club di Serie A starebbe muovendo passi importanti per ingaggiare l’ex Atletico.

Concorrenza in Serie A per Hermoso

Non si sta muovendo solo il Milan per Hermoso. Gianluca Di Marzio evidenzia infatti che il Bologna, orfano di Calafiori volato in Inghilterra all’Arsenal, starebbe valutando l’ipotesi di ingaggiare lo spagnolo libero a parametro zero. Già avviati – riferisce Di Marzio – i contatti con l’entourage del calciatore per appurare i parametri dell’operazione.

Mario Hermoso

Le scelte e le alternative

Il Milan, proprio in queste ore, sta definendo l’acquisto di Pavlovic, il gigante serbo in arrivo dal Salisburgo. Un’operazione decisamente importante che sfiora i 20 milioni di euro. L’idea di ingaggiare Hermoso a parametro zero solletica senza dubbio la fantasia ma, prima di ogni cosa, occorre definire le gerarchie e pianificare le scelte, in un zona del campo che con l’arrivo di Pavlovic è al completo, al netto di eventuali uscite. Il Bologna, a sua volta, valuta le alternative, sospeso a sua volta tra due parametri zero: Hummels, su cui anche il Milan ci sta facendo un pensierino, e appunto Hermoso.

