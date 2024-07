Carlo Ancelotti, in conferenza stampa prima dell’amichevole con il Milan, ha parlato di Maldini, Morata e Camarda.

Nell’estate che si approssima, il Milan si prepara ad affrontare una nuova avventura negli Stati Uniti d’America. La squadra, una delle più titolate d’Italia, metterà alla prova la sua forza in una serie di tre amichevoli che promettono spettacolo e sfide ad alto livello. Le partite, che vedranno i rossoneri confrontarsi con alcune delle più grandi squadre al mondo, saranno un banco di prova importante in vista della prossima stagione calcistica. La prima partita ha visto il Milan trionfare al cospetto del Manchester City per 3-2, con doppietta di Colombo e rete di Nasti. Questa notte gli uomini di Fonseca se la vedranno contro il Real Madrid di Ancelotti. Quest’ultimo, nella conferenza stampa pre-partita di Milan-Real Madrid, ha parlato di Maldini e del peso della sua assenza in rossonero, ma anche di Morata e Camarda.

Ai tifosi manca Maldini

Carlo Ancelotti, cuore rossonero, non poteva non spendere belle parole per il suo amato Milan. Il tecnico del Real Madrid ha infatti affermanto che “stanno facendo – in riferimento ai dirigenti del Milan, un buon lavoro. Ovviamente auguro il meglio a una squadra di cui ho un ottimo ricordo. Stanno facendo un buon lavoro. Ai tifosi del Milan manca Paolo Maldini, ma questo è il calcio. Hanno ingaggiato un attaccante fantastico come Morata e Camarda è un giovane promettente. Sarà una partita per i giovani.”

Dove e quando seguire Milan-Real Madrid

La partita sarà trasmessa questa notte alle 2:30, ore italiane, e sarà visibile su Dazn che ha acquisito i diritti del Soccer Champions Tour 2024. Sarà disponibile in diretta streaming anche sull’app Dazn.

