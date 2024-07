Giorgio Furlani sta operando in prima persona la trattativa per portare al Milan Cissè, il giovane talento del Verona.

Il Milan, mai come in queste ultime ore, è attivo sul mercato. I rossoneri sono intenzionati più che mai a chiudere quanto prima per gli obiettivi che si sono prefissati, così da offrire a Fonseca una rosa sempre più al completo con la quale poter lavorare. Il Milan, non a caso, nelle ultime ore ha di fatto siglato l’accordo per Pavlovic che già in settimana firmerà il suo contratto con il Club di Via Aldo Rossi. Il Milan però non ha occhi solo sulla prima squadra, ne ha anche sul Milan Futuro, la nuova squadra Under 23 rossonera guidata da Daniele Bonera. I colleghi di Calciomercato.com, hanno rivelato che Furlani sarebbe a lavoro in prima persona per chiudere l’acquisto di una giovane promessa del calcio, in forza al Verona.

Alphadjo Cissè: il profilo che piace

Alphadjo Cissè, classe 2006, centrocampista offensivo ma abile anche in copertura. Questo il breve identikit del giovane asso del Verona su cui il Milan ha poggiato i proprio occhi. Il ragazzo ha rapito l’attenzione dei dirigenti rossoneri per via della enorme duttilità tattica, potendo giocare sia come mezz’ala oltre che da trequartista, ala sinistra e seconda punta. Gran fisico, tecnica e velocità d’esecuzione. Giorgio Furlani, rientrato in anticipo a Milano dalla tournée americana rossonera, sta seguendo – scrive Calciomercato.com – in prima persona la trattativa per Cissè. Non solo il Milan sul giovane talento veronese, anche l’Atalanta ha mostrato un forte interesse. Furlani si è pero portato avanti, parlando direttamente con Sogliano, il direttore sportivo degli scaligeri.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Diverse valutazioni

Il Verona ha fissato il prezzo di Cissè a 5 milioni ma, al contempo, ha mostrato interesse per il giovane rossonero Nasti, che ben ha figurato durante la prima partita della tournée americana del Milan. Nonostante la diversa valutazione fatta sul giovane attaccante rossonero, la trattativa prosegue speditamente.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG