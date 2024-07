Il Milan annuncia Pavlovic come nuovo acquisto e il difensore lancia il suo primo messaggio da rossonero, tramite i social.

Strahinja Pavlović è un nuovo giocatore del Milan. Il suo nome è stato al centro delle ultime ore di mercato rossonere, soprattutto in seguito alla notizia dell’accordo raggiunto tra i rossoneri e il Salisburgo. Il serbo nella giornata di ieri è sbarcato a Milano dove ha potuto svolgere le visite mediche, antipasto al momento della firma e dell’annuncio del Club di Via Aldo Rossi. Annuncio che, come prevedibile, è arrivato in questi minuti.

Le prime parole di Pavlovic al Milan

Il neo acquisto rossonero, Strahinja Pavlović ha scelto Instagram per “rilasciare” le sue prime parole da nuovo acquisto del Milan. Ha pubblicato una foto, che lo ritrae con indosso la maglia del Milan, avente la seguente didascalia: “Sono felice ed orgoglioso di essere qui, è un’emozione incredibile. È un sogno che diventa realtà. Mi ricordo quando due anni fa ho giocato a San Siro, l’atmosfera era incredibile. Non vedo l’ora di giocare qua, ma questa volta con i tifosi che fanno il tifo per me“.

Strahinja Pavlovic

Benvenuto Pavlovic: il comunicato del Milan

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.

Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia. Tra il 2020 e il 2022 veste le maglie di Monaco, Bruges e Basilea prima di passare al Salisburgo, con cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca. Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020.

Pavlović indosserà la maglia rossonera numero 31.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG