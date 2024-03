Milan Empoli, il gol nella ripresa di Pulisic stende la formazione toscana e fa scendere la Juve al terzo posto in classifica

Il Milan vince nel match in programma oggi alle 15, con il gol di Pulisic che risulta decisivo per regolare l’Empoli in quel di San Siro.

Continua così la scalata in classifica dei rossoneri, ora a quota 59 punti al secondo posto. Juve scavalcata, con i bianconeri che dovranno obbligatoriamente rispondere nella sfida di oggi contro l’Atalanta.

