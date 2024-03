Milan Empoli: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 28ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Empoli sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24.

14:15 – Anche Ibrahimovic presente oggi a San Siro, lo svedese come al solito vicino alla squadra, segue l’allenamento degli ex compagni da bordocampo

14:25 – Indicazioni tattiche di Stefano Pioli a chi capita a tiro durante l’esercizio di riscaldamento nel pre partita. L’allenatore rossonero si è soffermato soprattutto con Pulisic, a gesti gli ha indicato come vuole che verticalizzi o come attacchi lo spazio

14:32 – Solito cerchio di giocatori nei pressi del centrocampo, come da tradizione Pioli è al suo centro a dare la carica alla squadra e dare indicazioni tattiche in vista del match

14:34– Omaggio del Milan per la recente scomparsa di Toriyam, fumettista giapponese divenuto celebre per aver realizzato Dragonball. A San Siro suona la sigla del omonimo cartone arrivato anche in Italia

14:37 – Alcuni membri della squadra ne approfittano per dissetarsi, Pioli ne approfitta per continuare a dare indicazioni.

14:43 – Sessione di allenamento tiri: Okafor particolarmente preciso fa 3 gol su 3 conclusioni, il tentativo di Theo Hernandez finisce per colpire un tifoso, il francese se ne rende subito conto e si scusa

14:45 – Squadre negli spogliatoi, tra poco l’inizio del match

14:51 – Fischi dei tifosi del Milan presenti allo stadio alla lettura della formazione dell’Empoli, anche per l’ex di turno Mbaye Niang

14:54 – Solito boato invece per i propri beniamini alla lettura della formazione dei rossoneri. Ogni nome scandito e urlato a squarcia gola

15:00 – Inizia il match

15:06 – Pioli applaude la squadra, all’allenatore sta piacendo l’approccio dei suoi in questi primi minuti del match

15:12 – Pioli si rammarica per la seconda potenziale occasione gol non sfruttata dal Milan. Richiamato soprattutto Jovic, l’allenatore gli ha mimato il gesto di testa che avrebbe dovuto fare l’attaccante

15:15 – Pioli chiede a Calabria di essere più propositivo. Deve sganciarsi e avere più coraggio in fascia.

15:25– Pioli a colloquio con il suo staff, si pensa a come trovare una soluzione per scardinare la difesa dell’Empoli che fin qui sta reggendo alle iniziative del Milan

15:27 – Pioli arrabbiato sul pallone precedente di Okafor. Non vuole palloni elementari. Chiede a Okafor e Pulisic di puntare

15:36 – Pioli approfitta del gioco fermo per dare indicazioni a Calabria anche sul andare a giocare il pallone sull’altra fascia

15:37 – Qualche perdita di tempo di troppo dell’Empoli, stavolta è Niang a rimanere a terra, Pulisic calcia fuori il pallone in maniera stizzita

15:41 – PULISIC! Prima l’urlo strozzato in gola dalla segnalazione di fuorigioco, poi il Var che corregge la decisione di Sacchi. Il numero 11 illumina San Siro. L’americano travolto dall’entusiasmo dei compagni che festeggiano con lui.

15:48 – Finisce il primo tempo

16:04 – Inizia il secondo tempo

16:11 – Indicazioni di Pioli per Okafor – gli chiede di giocare semplice ma con più velocità, gesto d’intesa dell’attaccante verso il proprio allenatore anche sulla posizione che deve mantenere in campo

