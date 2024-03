Domani in Milan Empoli i rossoneri cercheranno i tre punti e per farlo si affidano ad un particolare dato contro i toscani

Il Milan vuole blindare il posto Champions e per farlo punta a conquistare i tre punti contro l’Empoli nel match valido per la ventottesima giornata della Serie A 2023-24. C’è un particolare dato che fa sorridere i rossoneri e Maignan:

hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle ultime sei gare contro l’Empoli in campionato tra cui uno di questi clean sheet è proprio nell’ultima sfida contro i toscani al castellani, finita 0-3 per la squadra di Pioli.

