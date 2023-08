Milan Etoile du Sahel, Pioli tentato da questo tridente: a cosa pensa il tecnico in vista dell’amichevole di oggi

Oggi pomeriggio il Milan affronterà in amichevole l’Etoile du Sahel. Pioli sarebbe tentato dal seguente tridente in vista della sfida contro la formazione tunisina, in programma a Milanello senza copertura televisiva.

Il tecnico rossonero starebbe pensando di schierare dal primo minuto Chukwueze (se non in questa nella prossima sfida col Novara) insieme a Giroud e Leao. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

