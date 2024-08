Il giornalista Federico Casotti ha descritto le caratteristiche del centrocampista che sta per arrivare in rossonero.

Il Milan ha quasi definito interamente la trattativa che porterà Silvano Vos ad essere un giocatore rossonero; MilanNews ha intervistato Federico Casotta che lo ha osservato molto attentamente negli ultimi tempi. “Come tipo di giocatore è un centrocampista che gioca davanti alla difesa, un recuperatore di palloni che nel 4-2-3-1 può giocare tranquillamente nei due davanti la difesa. È un giocatore che chiaramente va valutato con la tara del tipo di esperienza che fin’ora ha vissuto e che è legata principalmente alla Serie B olandese, che comunque è un livello non molto diverso da quello della C italiana. Ha fatto già della apparizione significative soprattutto lo scorso anno in prima squadra, e penso che possa essere un giocatore che nel Milan Futuro può avere un impatto anche immediato e che poi gradualmente possa essere inserito nell’arco della stagione in prima squadra. Però, sicuramente, il passaggio intermedio del Milan Futuro è funzionale nel non bruciarlo”.

Frank Kessie

I paragoni con Kessie

“Non posso esprimermi su questo paragone anche perché comunque nel contesto del campionato olandese, e quello estremamente negativo dell’Ajax dell’anno scorso, è un giocatore che comunque è riuscuto ad emergere. È un giocatore di grande combattività, e che ha ancora del margine per perfezionarsi tatticamente e che può avere dei margini di miglioramento sotto questo punto di vista, anche tattici, notevoli, proprio figli della sua esperienza in patria”.

Quando in Prima Squadra

“Al massimo nel girone di ritorno. Poi sono tante le variabili in un campionato, gli infortuni, ci sono le indisponibilità in serie, agende particolarmente fitte, ci sarà da giocare la Champions. Insomma, è difficile fare delle previsioni, magari ce lo troviamo in campo già da novembre, ma io dico che qualora ciò non dovesse accadere, non trarrei dei giudizi definitivi, aspetterei, gli darei il tempo che merita”.

