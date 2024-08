I rossoneri nei primi due match di campionato non sono sembrati una squadra. Ecco i cinque punti su cui il Milan deve necessariamente migliorare

In un contesto in cui il grande calcio si confronta continuamente con la sfida di mantenere alte le prestazioni, il Milan si trova a navigare in acque turbolente. Il club, con una storia gloriosa alle spalle, sta affrontando un momento di transizione complicato, attraversato da dubbi e incertezze che necessitano di risposte immediate. Con un calendario che preme e due impegni di rilievo all’orizzonte, la dirigenza e l’allenatore sono chiamati a compiere scelte decisive per ristabilire l’equilibrio e ritrovare la rotta vincente.

La ricerca della nuova leadership

Al Milan, la partenza di alcuni dei giocatori più rappresentativi ha lasciato un vuoto non solo tecnico, ma anche caratteriale. L’assenza di figure come Giroud e Kjaer, insieme allo stop di Florenzi, ha sottratto alla squadra punti di riferimento importanti nello spogliatoio. Nonostante la presenza di veterani come Zlatan Ibrahimovic, il Milan sembra patire una crisi di leadership, mancando di quella fame e cattiveria necessarie a imporsi sul campo. Giocatori come Rafael Leao e Theo Hernandez, nonostante la loro giovane età, sono chiamati a farsi carico di questa nuova responsabilità, sfruttando la loro esperienza e il loro talento per guidare la squadra.

Rafael Leäo

L’integrazione dei nuovi acquisti

Il mercato estivo ha portato nuove pedine nella scacchiera rossonera, ma il loro inserimento è ancora un’incognita. Giocatori del calibro di Morata e Emerson Royal hanno mostrato difficoltà nell’adattarsi ai dettami tattici del tecnico Fonseca, mentre altri, come Pavlovic, hanno dato segnali positivi. La sfida sarà farli rendere al massimo in vista dei prossimi impegni cruciali, consentendo alla squadra di esprimere un gioco fluido e coerente con l’identità che si vuole perseguire.

Rivedere la tattica

La fase iniziale della stagione ha evidenziato diverse criticità nel sistema di gioco adottato dai rossoneri, con una difesa troppo esposta e una pressione non sempre efficace. Il mancato filtro a centrocampo e una costruzione del gioco spesso prevedibile sono solo alcuni degli aspetti che necessitano di un intervento. In questo contesto, anche l’atteggiamento dei giocatori sembra riflettere incertezza, con momenti in cui la squadra appare priva di idee e di soluzioni.

Lo spirito di squadra

Un elemento fondamentale per qualsiasi club che aspira al successo è lo spirito di squadra. Il Milan ha dimostrato di saper reagire nei momenti difficili, ma la costanza e la ferocia in campo devono diventare un tratto distintivo della squadra. Il lavoro mentale sarà dunque cruciale per costruire un gruppo unito, capace di affrontare le avversità e di sfruttare al meglio i propri punti di forza.

La condizione fisica

La preparazione atletica è un altro tassello importante nel puzzle del successo. Segnali di affaticamento e prestazioni sotto le aspettative da parte di alcuni giocatori suggeriscono la necessità di una riflessione sulla preparazione fisica. Con il tempo e il giusto approccio, si spera che i rossoneri possano ritrovare agilità e brillantezza, fondamentali per implementare qualsiasi strategia tattica.

In conclusione, il Milan si trova davanti a sfide importanti che richiedono decisioni tempestive e azioni concrete. Tra la ricerca di una nuova identità di gioco e la necessità di creare un ambiente solido e coeso, la strada per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo è ancora lunga. Tuttavia, la capacità di affrontare questi ostacoli con determinazione potrebbe rivelarsi l’inizio di un nuovo capitolo ricco di successi per il club.

