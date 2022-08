Milan Femminile, ufficiale la cessione in prestito della classe 2002 Giorgia Miotto al Pomigliano. Il comunicato

Ancora un attaccante per la società del presidente Raffaele Pipola. In prestitodal Milan arriva Giorgia Miotto, attaccante esterno classe 2002. Ha avuto esperienze con l’Empoli dove ha potuto mettersi in mostra attirando gli interessi del club rossonero. Con la maglia delle toscane ha siglato il suo primo gol in serie A nella gara contro la Florentia San Gimignano.

L’arrivo di Miotto consente al tecnico Nicola Romaniello di poter contare su un elemento interessante che permette di rafforzare il reparto offensivo, ma la sua versatilità permette di utilizzarla in più ruoli. L’accordo è stato concluso dal Direttore Sportivo Salvatore Violante che ha definito ogni aspetto dell’accordo economico valido per la prossima stagione.

