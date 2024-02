Mister Corti ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia del match tra Milan Femminile e Sassuolo

Le parole di mister Corti ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia del match tra Milan Femminile e Sassuolo:

LE PAROLE – «Nelle due partite di Coppa Italia abbiamo preso più consapevolezza dei nostri mezzi e sicuramente più determinazione come approccio mentale. Il campionato, però, è un altro tipo di sfida, le partite di coppa non faranno testo. Nelle ultime settimane il Sassuolo ha fatto bene in Serie A e per noi sarebbe molto importante riuscire a fare risultato»

