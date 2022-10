Dopo la sosta delle Nazionali il Milan Femminile si prepara a scendere di nuovo in campo. Domani c’è il derby contro l’Inter

Dopo la sosta delle Nazionali il Milan Femminile si prepara a scendere di nuovo in campo. Domani c’è il derby contro l’Inter.

Obiettivo per entrambe le squadre è quello di dare continuità agli ultimi risulatati, con Maurizio Ganz che dovrebbe contare su un gruppo quasi al completo con la speranza di ritrovare i gol di Thomas e Piemonte, accora a secco in questa stagione in gare uffciali.

