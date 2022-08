Primo impegno per il Milan Femminile, avveraria la Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Primo impegno per il Milan Femminile, avveraria la Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Femminile Fiorentina 0-3

1′ Inizia il match

4′ Gol Mijatovic – lancio lungo a cercare la numero 20 viola che è brava a scartare due avversarie e battere Giuliani per l’1-0

17′ – Gol Kajan – mischia in area di rigore rossonera che favorisce la giocatrice viola che non si fa pregare e batte Giuliani per il raddoppio

43′ Poche idee per le rossonere che non riescono a costruire azioni pericolose

45’+ 2 Gol Kajan – erroraccio di Mesjasz che sbaglia il retropassaggio per Giuliani ne approfitta la giocatrice viola che scarta l’estremo difensore e sigla la doppietta personale

45’+3 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

61′ Gol Asllani – la svedese ruba palla a centrocampo e avvia il contropiede rossonero, scambia con Piemonte e finalizza l’1-3

85′ Il Milan prova a spingere a caccia del gol che riapra il match

90’+6 Finisce il secondo tempo

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Milan Femminile Fiorentina 1-3: risultato e tabellino

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Fusetti, Masjasz; Guagni; Soffia, Dubcova, Mascarello, Bergamaschi; Thomas, Asllani, Piemonte. A. disp. Sara Thrige, Arnadottir, Silvia Rubio, Carage, Vigilucci, M.Dubcova, Tucceri,Babb

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Jackmon, Erzen, Tortelli, Boquete; Agard, Huchet; Parisi, Kajan, Catena; Mijatovic. A disp. Menta, Breitner, Cafferata, Sabatino, Monnecchi, Longo, Giacobbo, Johannsdottir All.: Panico.

The post Milan Femminile Fiorentina 1-3: rossonere ko alla prima appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG