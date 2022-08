Oggi pomeriggio il Milan femminile affronterà la Fiorentina nella prima di campionato. Un bilancio in assoluta parità tra le due squadre

quattro vittorie per parte e un pareggio. Nella passata stagione due successi per le rossonere di Ganz, 1-0 in Toscana all’andata e 2-0 in casa al ritorno.

