Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato alla vigilia della gara contro il Parma

Intervistato da Milan Tv alla vigilia del match contro il Parma, Maurizio Ganz ha dichiarato:

«Siamo contenti di giocare allo Stadio Tardini, anche personalmente perché da giocatore ho vestito la maglia del Parma e per me sarà una giornata particolare. Sarà una sfida difficile, siamo sempre in rincorsa e costretti a fare delle grandi prestazioni. Ci proveremo, cercando di migliorare il gioco e di ricompattare il gruppo recuperando come livello chi sta meno bene fisicamente. Speriamo di fare una grande gara.»

The post Milan Femminile, Ganz: «Contenti di giocare al Tardini» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG