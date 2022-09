Allegri lavora con i calciatori che non sono partiti per le Nazionali. Il report sull’allenamento della Juventus

Il report sull’allenamento della Juventus dalla Continassa:

Anche oggi, i giocatori della Juventus non convocati con le rispettive Nazionali hanno lavorato al Training center di Vinovo, insieme al team di Juventus Next Gen.

Il lavoro è stato essenzialmente focalizzato su esercitazioni tecniche miste per la finalizzazione dell’azione e partitella finale. Domani ancora allenamento, ancora a Vinovo, ancora insieme alla Juventus Next Gen. Ragazzi attesi in campo al mattino»

L’articolo Juventus, Allegri guida il gruppo alla Continassa: le ultime sull’allenamento proviene da Calcio News 24.

