Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha analizzato la pesante sconfitta subita nel derby contro l’Inter: le sue parole

Dal nostro inviato – Daniele Grassini all’Alberola, le parole di Maurizio Ganz dopo la sconfitta per 4-0 nel Derby contro l’Inter:

«Io credo che il 4-0 sia un risultato pesantissimo perchè abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorose. Mi sono arrabbiato sul primo gol perchè tutta la settimana abbiamo lavorato su questa palla sul secondo palo e abbiamo preso gol in quella situazione. Poi certamente la velocità delle punte dell’Inter ci ha dato fastidio, un’autorete… Credo che sia andato tutto storto perchè il 4-0 è pesantissimo e non ci stava. La prestazione la salvo ma dobbiamo essere più precisi davanti perchè quando crei 4-5 occasioni puoi anche perdere 4-1 o 4-2 ma devi fare almeno due reti. Poi dobbiamo lavorare meglio dietro contro questi avversari che hanno comunque messo in difficoltà anche altre squadre. La prestazione era stata buona fino al vantaggio, l’Inter ha vinto perchè è stata migliore di noi nei dettagli. Scelte sbagliate? Non ci sono, a me capitava di segnare nei modi più impensabili e poi sbagliare reti che sembravano facilissime. Dobbiamo solo essere più precise. Adesso dobbiamo lavorare per arrivare nei primi 5, fa male dirlo ma è così. Ora pensiamo alla Juventus».

