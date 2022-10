Lindsey Thomas, attaccante del Milan Femminile, è stata convocata per la prima volta dalla Francia. La sua gioia sui social

Lindsey Thomas, attaccante del Milan Femminile, è stata convocata per la prima volta dalla Francia. La sua gioia sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lindsey Thomas (@lindsey_thomas19)



Sono molto orgogliosa e fiera di esserci per la prima volta nella Nazionale A Francese.Un sogno che dopo tanti anni sta per diventare realtà. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi

The post Milan Femminile, Thomas festeggia la convocazione con la Francia – FOTO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG