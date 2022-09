Milan Femminile, Valery Vigilucci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni

SASSUOLO – «C’è stata reazione, le prime due partite ci avevano un po’ scosso, non sono andate come ci aspettavamo. In America ci eravamo preparate bene. Abbiamo lavorato di squadra, imparando dagli errori che avevamo fatto. Non è stata una gara facile, arrivavamo da due sconfitte, eravamo concentrate. Il gol è arrivato così velocemente che non sembrava vero.»

TRASFERIMENTO – «Andare via da Firenze non è stato facile, era come se fosse casa dato che avevo sempre giocato lì. Il Milan è una squadra importante con grandi obiettivi, non ci ho pensato molto»

SQUADRA – «Gran parte di loro già le conoscevo, mi sono trovata subito bene. Ho trovato tante ex della Fiorentina, mi hanno accolto molto bene.»

STAGIONE – «Ci sarà una prima parte di campionato e una seconda. Se non hai fatto bene quasi tutte le partite ti ritrovi a giocarti la retrocessione. È un campionato corto in cui devi essere concentrato tutte le gare»

SAMPDORIA – «Partita difficile, loro hanno tanta intensità e gioco. Dovremmo stare molto attente e concentrate. Sono molto cariche, ma noi dobbiamo continuare così.»

