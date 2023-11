A San Siro, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Milan e Fiorentina si affrontano nel match valido per la tredicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Milan-Fiorentina 1-0: sintesi e moviola

FINE PARTITA

90’+6 – Miracolo di Maignan che salva su Mandragora su corner. Palla sul secondo palo, il portiere francese ci mette la faccia e mura il difensore viola da un metro di distanza.

88′ – Lopez riceve palla dopo un batti e ribatti in area di rigore. Tiro dal limite fuori di poco.

78′ – Sottil prova il tiro che viene deviato in angolo da Thiaw che rischia l’autogol

75′ – Jovic si mangia il raddoppio: servito da Theo Hernandez in profondità si trova a tu per tu con Terracciano. Conclusione però da dimenticare

72′ – Sottil chiede un fallo di mano di Loftus Cheek in area di rigore rossonera su un suo tiro, per Di Bello non c’è nulla e il Var conferma la decisione

61′ – Palo Fiorentina! Nico Gonzalez prova il cross, ma il pallone viene deviato dalla difesa rossonera, che mette fuori causa Maignan. Ma il legno lo salva.

56′ – Punizione dal limite conquistata da Bonaventura, trattenuto da Tomori. Calcia Biraghi che però colpisce la barriera.

53′ – Leggerezza di Maignan in impostazione che serve gli avversari: Nico Gonzalez prova a beffarlo, ma calcia fuori.

52′ – Momento vivace della partita, con le squadre che si allungano molto.

50′ – Gioco fermo: Maignan accusa dei crampi, ma rimane in campo.

48′ – Beltran si invola verso la porta, ottimo in uscita bassa Maignan che lo mura.

47′ – Colpo di testa di Chukwueze su cross di Theo Hernandez: Terracciano blocca in due tempi

46′ – Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45’+2 – GOL MILAN – impeccabile Theo che spiazza Terracciano.

45’+1 – Rigore per il Milan: Theo Hernandez scatta verso la porta, costringendo Parisi al fallo in area.

39′ – Nico Gonzalez riceve sul limite dell’area, leggermente decentrato: conclusione di prima intenzione che finisce poco sopra il secondo palo.

30′ – Reijnders pesca bene Calabria in profondità: l’esterno sceglie il tiro rispetto al cross, ma la concluisone non è ne potente, ne precisa.

22′ – Accellerata di Pulisic che ci prova dal limite: Terracciano mette in corner.

19′ – Prima occaisone della partita: Duncan si fa trovare libero sul secondo palo e riceve su cross, ma non impatta il pallone che sfila.

10′ – Ritmi molto alti, ma le due squadre non riescono ancora a trovare un’occasione.

1′ – Calcio d’inizio

Migliore in campo: a fine partita

Milan-Fiorentina 1-0: risultato e tabellino

45’+2 Theo Hernandez rig.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi: Arthur, Duncan; Nico, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

