Milan Fiorentina, Italiano recupera due titolari in vista del match di San Siro: la situazione in casa Viola durante questa sosta

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina, in questa sosta per le Nazionali, ha recuperato due titolari in vista del match contro il Milan.

Quest’oggi, intanto, Michael Kayode tornerà a lavorare in gruppo e a breve lo farà anche Lucas Beltran.

