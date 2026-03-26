Milan, fissata la data: si chiude il 30 aprile, Allegri non ci crede

La trattativa per il rinnovo di Luka Modric con il Milan pare ormai agli sgoccioli, ma non senza ostacoli. La firma, che dovrebbe assicurare al croato un nuovo contratto fino al 2027, è ormai quasi certa, ma alcune sfumature sono ancora da sistemare. Nel frattempo, però, la proposta della Dinamo Zagabria per riportarlo in patria non sembra aver dato i frutti sperati.

Modric-Milan, ancora un anno insieme

Modric, che a settembre compirà 41 anni, ha mostrato più volte la sua voglia di continuare la sua carriera ai vertici del calcio europeo. Nonostante l’età avanzata, il centrocampista ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori in campo, come ha evidenziato con le sue prestazioni al Milan e in Nazionale. L’intenzione della società rossonera è quella di prolungare il contratto del giocatore fino al 2027, ma prima di giungere alla firma, il Milan ha dovuto fare i conti con diverse dinamiche interne ed esterne. Una delle voci più insistenti è stata la proposta della Dinamo Zagabria, che ha cercato di riportare Modric a casa, ma la sua risposta è stata un secco no.

Modric punto fermo per Allegri

La permanenza di un giocatore del calibro di Modric, nonostante l’età avanzata, potrebbe dare una spinta in più alla squadra in vista della prossima stagione. L’allenatore Massimiliano Allegri ha sempre speso parole importanti per l’ex Real Madrid, considerandolo un punto fermo di riferimento dentro e fuori dal campo per la sua squadra e non ha intenzione di privarsene. Tutto lascia pensare che le prossime settimane saranno decisive per capire se Modric continuerà la sua carriera con il Milan o se altre opzioni potrebbero emergere all’orizzonte. Il 30 aprile potrebbe rappresentare una data fondamentale per il futuro del club e del Pallone d’Oro.