Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni:

COSA STA SUCCEDENDO – Io parto più da lontano. Prestazione con la Juve, fino all’espulsione ma anche dopo, molto buona. Abbiamo sbagliato qualcosa contro il Psg, abbiamo perso meritatamente. Col Napoli meritavamo di vincere, stasera ci è mancato qualcosa dai, non possiamo negarlo. Lucidità, abbiamo perso tanti palloni. Parte tutto dalla lucidità che ci vuole in certi momenti. Facciamo un esempio, non è per giudicare: se a inizio secondo tempo Reijnders fa gol, la partita cambia. Stasera sembrava la partita che se calciavamo 25 volte facevamo 0 gol…

COME SE NE ESCE – Remando tutti dalla stessa parte, dal primo all’ultimo che c’è a Milanello, dal primo all’ultimo tifoso che per noi sono importantissimi.

