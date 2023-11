120 minuti, due espulsi e alla fine allo Stadio Maracanà la Copa Libertadores la vince la Fluminense contro il Boca Juniors.

La Fluminense in vantaggio con la rete di Cano nel primo tempo. Il Boca Juniors risponde nel secondo tempo con una rete di Advincula che manda le squadre al 90′ sull’1-1. Nei supplementari arriva la rete di John Kennedy con una gran botta al volo e dopo che, prima dell’inizio dell’extra-time, il suo tecnico Fernando Diniz gli aveva detto: «Farai il gol della vittoria». Subito dopo il gol secondo giallo per lui. In seguito anche un rosso per gli argentini a Fabra per aver colpito in pieno volto un avversario.

John Kennedy defines it like this to make the score 2-1 against Boca in extra time.

