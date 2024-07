I rossoneri modificheranno non poco il reparto mediano in vista della prossima stagione.

L’esperto di mercato Gianluigi Longari a Radio Rossonera ha fatto il punto sul mercato del Milan a partire da quel che riguarda Youssouf Fofana: “Il Milan è alla ricerca di occasioni. Fofana piace al Milan e rappresenta un’occasione di mercato. Ha caratteristiche che gli altri centrocampisti non hanno. La situazione contrattuale lo rende accessibile senza dover sperperare soldi per giocatori ipervalutati riguardanti cartellino o commissioni. Lui rappresenta una soluzione che il Milan sta cercando di percorrere. A proposito di occasioni, ci potrebbero essere dei club di Premier League che dovranno vendere giocatori che sostituiranno con gran investimenti e questo può rappresentare per squadre come il Milan, che ha sempre un occhio di riguardo, una buona opportunità. Chiaramente però prima deve sbloccarsi il calciomercato in entrata della Premier League“.

Adrien Rabiot

Su Hojbjerg

“Hojbjerg che è un giocatore che il Milan sta valutando, ma che ha dei costi. Al Tottenham la situazione non è blindata, nel senso che il Tottenham lo sostituirebbe, ma al momento i costi non collimano con quanto il Milan vorrebbe spendere“.

Milan-Juve per Rabiot

“La Juventus l’offerta l’ha fatta e o non ha ricevuto risposta, o comunque non è stata accettata. Credo che nella sua testa ci sia di fare un’esperienza diversa, che potrebbe essere al Milan, ma credo più che altro in Inghilterra o Spagna“.

