Fofana, ai microfoni di Milan TV, ha raccontato come preferisce giocare e il suo sogno nel cassetto come calciatore.

Sabato 17 agosto San Siro ha aperto le propria braccia al suo debutto con la maglia rossonera. Non ancora sul verde del Meazza ma, le sue parole all’intervallo del primo tempo di Milan-Torino, hanno già infiammato i cuori dei tifosi rossoneri. Il francese è stato a lungo inseguito durante questa campagna acquisti, fino al punto di temere che qualcosa potesse andare storto prima dell’ultima curva fatidica che porta al traguardo. Così non è stato e il giocatore è pronto per essere un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico di Fonseca, portando in dote al Milan la sua classe e la sua forza atletica. Ai microfoni di Milan TV, nel corso del format ‘Face Off’, raccontandosi a 360°, abbiamo avuto modo di conoscere meglio il neo acquisto rossonero. Di seguito alcuni passaggi chiave.

Fofana: ecco come gioco

Fofana si presenta ai tifosi del Milan affermando di essere “un giocatore a cui piace portare dinamismo. Mi piace cambiare passo in fase difensiva e specialmente in fase offensiva. Faccio il mio lavoro in entrambe le metà campo e copro il campo il più possibile. In ogni caso io aspiro a diventare, ci sto lavorando e in futuro vedremo se riuscirò; ma se riuscirò a ottenere tutto questo penso che sarò il giocatore più forte della storia“.

Youssouf Fofana

Il temperamento di Fofana

“Sono state le persone intorno a me. Spesso abbiamo un’immagine negativa dei quartieri delle città, specialmente a Parigi. Ma a me ha dato molta forza. Le persone con cui sono cresciuto mi hanno sempre appoggiato, mi hanno spinto a continuare. Volevano vedermi giocare in TV e allora non sapevano a che livello giocassi. Loro aspettavano solo di vedermi giocare in TV. L’ho fatto per loro e spero siano orgogliosi di me”.

