Fofana, ai microfoni di Milan TV, ha svelato i suoi idoli calcistici svelando ci siano ben quattro rossoneri. Uno su tutti gode della sua stima.

Sabato 17 agosto San Siro ha aperto le propria braccia al suo debutto con la maglia rossonera. Non ancora sul verde del Meazza ma, le sue parole all’intervallo del primo tempo di Milan-Torino, hanno già infiammato i cuori dei tifosi rossoneri. Il francese è stato a lungo inseguito durante questa campagna acquisti, fino al punto di temere che qualcosa potesse andare storto prima dell’ultima curva fatidica che porta al traguardo. Così non è stato e il giocatore è pronto per essere un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico di Fonseca, portando in dote al Milan la sua classe e la sua forza atletica. Ai microfoni di Milan TV, nel corso del format ‘Face Off’, raccontandosi a 360°, abbiamo avuto modo di conoscere meglio il neo acquisto rossonero. Di seguito alcuni passaggi chiave.

Gli idoli di Fofana: quattro rossoneri

Fofana ha risposto in merito alla domanda se si ispiri o meno a qualche grande giocatore del passato, magari milanista. Il francese ha confessato di “ammirare Gattuso, Pirlo, mi piaceva molto Seedorf. Per me questi tre con Kakà davanti a loro. Questi erano i miei quattro giocatori”.

Youssouf Fofana

Il sogno Milan

Fofana è decisamente al settimo cielo di come sia evoluta la trattativa che ora, finalmente, lo vede in rossonero. Il francese ha infatti sottolineato di star vivendo “un sogno, tutti conoscono il Milan. Lo seguo da molto tempo, sognavo di giocare per questa maglia per questi tifosi in questo stadio mitico. È incredibile, non vedo l’ora di cominciare”.

