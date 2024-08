Youssouf Fofana si è presentato ai tifosi in una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Molti temi trattati, tra cui anche il primo gol in rossonero.

Sabato 17 agosto San Siro ha aperto le propria braccia al suo debutto con la maglia rossonera. Non ancora sul verde del Meazza ma, le sue parole all’intervallo del primo tempo di Milan-Torino, hanno già infiammato i cuori dei tifosi rossoneri. Il francese è stato a lungo inseguito durante questa campagna acquisti, fino al punto di temere che qualcosa potesse andare storto prima dell’ultima curva fatidica che porta al traguardo. Così non è stato e il giocatore è pronto per essere un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico di Fonseca, portando in dote al Milan la sua classe e la sua forza atletica. Ai microfoni di Milan TV, nel corso del format ‘Face Off’, raccontandosi a 360°, abbiamo avuto modo di conoscere meglio il neo acquisto rossonero. Di seguito alcuni passaggi chiave.

Voglio 10 gol col Milan, e il primo…

Fofana non ha dubbi in merito a come vorrebbe festeggiare il primo gol con la maglia del Milan. Alla domanda ha risposto di sognarlo “a San Siro, presto, spero, e con un tiro da fuori area. Non di potenza, ma di precisione. Nell’angolino basso. E dev’essere una vittoria perché se segno e non vinciamo è inutile. E spero di segnarne una decina così“.

Youssouf Fofana

L’esultanza di Fofana

“Non c’è una spiegazione particolare. Io e due miei amici abbiamo deciso di fare questi tre gesti per dire che non sento quello che succede attorno a me, non vedo e non parlo. Lascio parlare il campo”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG