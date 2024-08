Moncada avrebbe garantito agli agenti di Fofana che il francese è ancora l’obiettivo primario del Milan, chiarendo però un dettaglio importante.

Nel fervente universo del calciomercato, dove ogni mossa può significare la differenza tra una stagione di successo o di delusioni, il Milan si presta a essere nuovamente protagonista con un obiettivo ben chiaro: Youssouf Fofana. La squadra rossonera, sotto la guida della sua dirigenza, non molla la presa sul centrocampista del Monaco, nonostante le prime resistenze incontrate. Un nuovo capitolo si apre nella trattativa che potrebbe portare il giovane talento a vestire la maglia del Diavolo, delineando strategie e cifre che potrebbero infine convincere la controparte a cedere. I colleghi di calciomercato.com hanno rivelato nuovi importanti retroscena della trattativa tra Milan e Monaco per Fofana.

Fofana: primo obiettivo

Fofana è ancora il primo obiettivo dei rossoneri. Nulla è cambiato dopo che il Milan ha trovato l’accordo con il giocatore francese della Nazionale transalpina. Le difficoltà riscontrate a chiudere l’affare con il Monaco non scoraggiano la squadra mercato rossonera, al punto che – scrive calciomercato.com – Moncada avrebbe rassicurato gli agenti di Fofana che il giocatore è tutt’ora la prima scelta del Club per rinforzare il centrocampo, dando seguito all’accordo già trovato settimane fa.

Geoffrey Moncada

Il tetto del Milan

Moncada non si è limitato a rassicurare gli agenti di Fofana in merito alle intenzioni del Club per il loro assistito. Ha anche annunciato ci sarà un rilancio con il Monaco per trovare l’intesa definitiva. Quest’ultimo però avrà dei parametri ben precisi: rispetto all’offerta di 17 milioni, il Milan si spingerà fino a un massimo di 20. Sembra sia questo il limite che i rossoneri intendono porsi in questa trattativa, soprattutto considerando che il contratto del francese scadrà nel giungo 2025.

