Fofana, ai microfoni di Milan TV, ha svelato una delle ragioni che lo hanno spinto ad accettare l’offerta del Milan.

Sabato 17 agosto San Siro ha aperto le propria braccia al suo debutto con la maglia rossonera. Non ancora sul verde del Meazza ma, le sue parole all’intervallo del primo tempo di Milan-Torino, hanno già infiammato i cuori dei tifosi rossoneri. Il francese è stato a lungo inseguito durante questa campagna acquisti, fino al punto di temere che qualcosa potesse andare storto prima dell’ultima curva fatidica che porta al traguardo. Così non è stato e il giocatore è pronto per essere un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico di Fonseca, portando in dote al Milan la sua classe e la sua forza atletica. Ai microfoni di Milan TV, nel corso del format ‘Face Off’, raccontandosi a 360°, abbiamo avuto modo di conoscere meglio il neo acquisto rossonero. Di seguito alcuni passaggi chiave.

Grazie a Theo e a Maignan

Fofana non ha nascosto uno dei motivi principali che lo hanno spinto ad accettare l’offerta del Milan e a respingere ogni altra offerta in virtù dell’accordo stipulato con il Club di Via Aldo Rossi. Il centrocampista francese ha svelato infatti che “in estate ho parlato molto con i francesi che giocano qui. Mi hanno parlato benissimo del club, dello stadio, dei tifosi e questo mi ha aiutato nella scelta”.

Youssouf Fofana

Perché il numero 29?

Fofana rivela la motivazione in merito alla scelta del proprio numero di maglia. Il francese spiega che “era uno dei numeri disponibili e mi piaceva. Il mio primo numero era il 22, il secondo il 19. 22, 19, 29: è tutto. Si va avanti, si fa un passo avanti”.

