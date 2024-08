Fabio Caressa ha indicato come propria favorita alla conquista dello Scudetto il Milan. Il giornalista di Sky ha una particolare teoria a riguardo.

Nel panorama del calcio italiano, ogni anno la speculazione su chi possa vincere lo scudetto accende discussioni appassionate tra esperti e tifosi. Anche per la stagione 2024/2025, le opinioni sono diverse e spesso sorprendenti. Nel corso del suo ultimo video su ‘YouTube’, Fabio Caressa ha ribadito il proprio pronostico scudetto che vede come favorito il Milan. In questa occasione ha specificato anche i due elementi cardine che lo spingono ad esprimere tale previsione.

Milan favorito ma…

Fabio Caressa conferma il pronostico di un Milan vincente nonostante il mezzo passo falso in casa contro il Torino. Afferma infatti che “al momento il Milan è la mia favorita, poi dipende anche dagli acquisti che farà la Juventus. Mi piace molto però come è stato costruito il Milan, a patto di non vedere più la squadra del primo tempo, era troppo sbilanciata”.

Tijjani Reijnders

Maignan, ma soprattutto Reijnders

Fabio Caressa incorona il numero uno rossonero Mike Maignan, sottolineando che “il francese è stato straordinario in almeno due parate e ha permesso al Milan di avere speranze di tornare in partita, andare a riposo sotto due a zero sarebbe stato pesantissimo”. Prosegue poi analizzando il sistema tattico generale del Milan, affermando che “con un certo equilibrio a centrocampo io credo che il Milan possa sviluppare un gioco molto interessante, infatti è per questo che ho voluto premiare Reijnders mettendolo nella top 11. Tijjani è un giocatore che riesce a dettare i tempi di gioco meglio degli altri centrocampisti, risulterà fondamentale”.

