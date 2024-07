Fofana spinge per approdare al Milan. Il centrocampista francese ha infatti respinto ogni avance della Premier per i rossoneri.

Il Milan accelera sul mercato, sempre più convintamente verso i propri obiettivi. Dopo l’acquisto di Alvaro Morata, la squadra mercato rossonera intende mettere altra benzina nel motore della rosa di Fonseca. Per quanto riguarda il rinforzo per la linea mediana del campo, tutti gli indizi conducono a Fofana del Monaco. Il centrocampista della Nazionale francese è la prima scelta della squadra mercato rossonera che, nelle ultime ore, ha rotto gli indugi e iniziato ad affondare il colpo per regalarlo a Fonseca. Sky Sport ha rivelato che il centrocampista francese ha ribadito con chiarezza la sua voglia di Milan con un gesto molto forte.

No alla Premier per il Milan

Sky Sport ha riferito gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport in merito alla trattativa tra il Monaco e il Milan per Fofana. L’emittente satellitare ha evidenziato che il centrocampista francese ha rispedito al mittente le possibili offerte pervenute per lui dalla Premier. Fofana ha infatti trovato da tempo l’accordo con il Milan e desidera onorare la parola, avendo scelto il Milan e la Serie A come sua prossima destinazione.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Ostacolo Monaco

Si dice che tra moglie e marito sia opportuno non mettere il dito. Reazione decisamente opposta a quella proposta dal Monaco che, sul matrimonio annunciato tra Fofana e il Milan, desidera monetizzare quanto più possibile pur dovendo fare i conti con la spada di Damocle del contratto del francese che ha come scadenza il 30 giugno 2025. Occorreranno tutte le arti diplomatiche possibili, sponda Milan, per cercare di abbattere il muro di resistenza erto dal club francese.

