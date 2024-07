Antonio Cassano snobba il Milan non considerandolo né per il primo, né per il secondo posto. Ecco la griglia scudetto di FantAntonio.

Antonio Cassano è uno di quei personaggi destinati a far notizia, capace come pochi di creare discussione e dibattito tra i tifosi. Durante la scorsa stagione spesso FantAntonio ha usato parole decisamente forti nei confronti di Leao, definito dal genio barese un calciatore ancora non espresso. Facile intuire che abbiamo preferito edulcorare il concetto di Cassano, non volendo dare seguito a vocaboli decisamente più forti e ridondanti usati dall’ex Inter. Durante la trasmissione live di Adani “Viva el Futbol” su Twitch, FantAntonio ha snocciolato la propria griglia scudetto, griglia in cui manca il Milan.

Inter in pole

Antonio Cassano non ha dubbi su chi sia la candidata numero uno allo scudetto: l’Inter. A tal proposito infatti l’ex nerazzurro afferma che “col mercato ancora aperto, oggi metto l’Inter in pole position”. L’ottima rosa nerazzurra, corroborata dagli arrivi di Taremi, Zielinski e Martinez, pongono l’undici di Inzaghi al primo posto secondo FantAntonio.

Daniele De Rossi

Milan? No, Roma

Nonostante il Milan abbia concluso lo scorso campionato al secondo posto con anche una certa e relativa tranquillità, Cassano non solo non vede i rossoneri in lotta scudetto, ma nemmeno come candidati alla piazza d’onore. L’ex Roma vede di buon occhio per quella posizione i giallorossi di Daniele De Rossi che hanno chiuso in crescendo la passata stagione e quest’anno stanno operando con rinnovata ambizione sul mercato. A tal proposito ha infatti affermato che “come seconda occhio alla Roma”. Il mercato è ancora molto lungo e dunque ogni commento rischia di essere oggi decisamente vano.

