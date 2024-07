Giacchierini, intervistato da Il Corriere dello Sport, ha affermato che Kvaratskhelia sia più forte di Rafa Leao. Le argomentazioni dell’ex Juve.

E’ sempre difficile stilare classifiche su chi sia il giocatore più forte in un determinato ruolo. I numeri e le statistiche da sole non rendono l’idea, la reale quantificazione del talento di un giocatore al cospetto di un altro. Per anni il mondo si è diviso su chi fosse più forte tra Maradona e Pelè ma, ad oggi, nonostante l’argentino goda di maggiori preferenze non è raggiunta e mai si raggiungerà un’unanimità di giudizio. Emanuele Giaccherini, intervistato da Il Corriere dello Sport, ha messo sul piatto della bilancia Kvara del Napoli e Leao del Milan, esprimendo con massima convinzione chi sia il più forte tra i due.

Kvara più forte di Leao

Giaccherini non ha dubbi su chi sceglierebbe tra Kvara e Leao. L’ex esterno della Juve e della Nazionale ha infatti affermato che “Kvaratskhelia è l’esterno più forte del campionato. Anche più di Leao, nonostante l’anno scorso ha sofferto pure lui…”

Khvicha Kvaratskhelia

Kvara più completo di Leao

Le argomentazioni con le quali Giaccherini sostiene che il georgiano partenopeo sia più forte di Leao sono racchiuse in queste parole: “è il più completo e continuo di tutti. E rispetto agli altri si sacrifica di più: un campione deve mettersi a disposizione della squadra“. Ciò che certamente hanno in comune i due talenti di Milan e Napoli è che entrambi determino enormemente sulle sorti delle proprie squadre. Il resto è dettato dai gusti personali anche se, occorre dirlo, negli ultimi scontri diretti tra Milan e Napoli, Leao è uscito non solo da vincitore ma da autentico mattatore della serata.

