Il Milan ha messo nel mirino Cyriaque Irié del Dijon per rinforzare l’undici di Daniele Bonera e di Milan Futuro. I dettagli della trattativa.

Il Milan, mai come in queste ultime ore, è attivo sul mercato. I rossoneri sono intenzionati più che mai a chiudere quanto prima per gli obiettivi che si sono prefissati, così da offrire a Fonseca una rosa sempre più al completo con la quale poter lavorare. Il Milan, non a caso, nelle ultime ore ha di fatto siglato l’accordo per Pavlovic che già in settimana firmerà il suo contratto con il Club di Via Aldo Rossi. Il Milan però non ha occhi solo sulla prima squadra, ne ha anche sul Milan Futuro, la nuova squadra Under 23 rossonera guidata da Daniele Bonera. Gianluca Di Marzio ha infatti svelato l’ultimo giovane talento messo nel mirino dai rossoneri.

Cyriaque Irié: il nuovo profilo per Bonera

Cyriaque Irié, classe 2005, talento sopraffino dal dribbling bruciante. Questo il breve e succinto identikit del nuovo talento su cui il Milan ha messo gli occhi addosso. L’esterno offensivo di fascia destra ha rubato l’attenzione di Moncada grazie alla sua possenza fisica distribuita su 1,85 cm di altezza. Giocatore veloce, dotato tecnicamente e abile nel dribbling. Ciò che davvero rapisce l’attenzione è la sua impressionante velocità nei cambi di direzione, riuscendo a disorientare gli avversari con dei movimenti rapidi e imprevedibili. Per caratteristiche può ricordare Rafa Leao

Rafael Leao

La concorrenza

Il giocatore è sul taccuino anche di altri club oltre al Milan. Alfredo Pedullà, sul proprio sito internet, indica infatti la presenza convinta e forte del Como di Fabregas. Il club comasco si è già reso protagonista di alcuni colpi di mercato roboanti, questo potrebbe solo aggiungersi alla già nutrita lista di acquisti. Il valore stabilito dal Dijon, proprietario del cartellino, è di 1,5 milioni di euro. Il Milan, se vuol evitare sorprese, dovrà muoversi in tempi celeri.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG