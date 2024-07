Emerson Royal è sempre più vicino al Milan. Luca Bianchin ha svelato nuovi particolari per quello che potrebbe essere a breve il terzo colpo di mercato rossonero.

Nelle ultime settimane, il mondo del calcio italiano ha assistito a intensi movimenti di mercato, in particolare da parte del Milan, una delle squadre più titolate e seguite di tutta la Serie A. La necessità di rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore è diventata un’imperativa urgenza a seguito dell’infortunio di Alessandro Florenzi, elemento chiave della difesa rossonera. Tale evenienza ha spinto la dirigenza del club a concentrarsi con maggior vigore sul calciomercato, in particolare su Emerson Royal, difensore brasiliano attualmente in forza al Tottenham. Luca Bianchin, attraverso un posto sul proprio profilo X, ha svelato delle importanti novità sul suo imminente passaggio al Milan.

Distanza minima

Il Milan e il Tottenham sono più vicini che mai a chiudere l’accordo per l’approdo di Emerson Royal in rossonero. Luca Bianchin, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato che “Milan e Tottenham a meno di 2 milioni di distanza per Emerson Royal. I rossoneri continuano a trattare, senza urgenza”.

Emerson Royal

Prossime 24 ore decisive?

Il giornalista ed esperto di mercato rivela inoltre che il traguardo è davvero prossimo. Le prossime 24 ore potrebbero essere propizie al buon esito della trattativa tea i due club, soprattutto perché nella giornata di domani è previsto un nuovo contatto tra le parti. Considerando la distanza minima che divide il club inglese da quello rossonero, è lecito pensare che questa settimana possa essere decisiva per completare un acquisto quanto mai importante, soprattutto dopo il brutto infortunio occorso a Florenzi.

