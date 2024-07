Gianluca Di Marzio ha svelato che il Milan ha messo nel mirino il giovane talento Sardo in uscita dalla Lazio. Ecco la strategia rossonera.

Il Milan, mai come in queste ultime ore, è attivo sul mercato. I rossoneri sono intenzionati più che mai a chiudere quanto prima per gli obiettivi che si sono prefissati, così da offrire a Fonseca una rosa sempre più al completo con la quale poter lavorare. Il Milan, non a caso, nelle ultime ore ha di fatto siglato l’accordo per Pavlovic che già in settimana firmerà il suo contratto con il Club di Via Aldo Rossi. Il Milan però non ha occhi solo sulla prima squadra, ne ha anche sul Milan Futuro, la nuova squadra Under 23 rossonera guidata da Daniele Bonera. Gianlcua Di Marzio ha infatti svelato l’ultimo giovane talento messo nel mirino dai rossoneri.

Jacopo Sardo: il profilo che piace

Jacopo Sardo, anni 18, ruolo centrocampista centrale. E’ questo il breve identikit della nuova stellina che sta facendo girare la testa ai vertici di Via Aldo Rossi. I suoi numeri sono già importanti, difatti nell’ultima stagione giocata con la Primavera biancoceleste è stato autore, di 8 gol e 3 assist in 34 partite tra campionato Primavera 1 TIM, Coppa Italia di categoria e UEFA Youth League.

Zlatan Ibrahimovic

L’intreccio di mercato tra Milan, Roma e Germania

Intreccio di mercato decisamente vorticoso e complesso quello che potrebbe riguardare il futuro di Jacopo Sardo. Gianluca Di Marzio riferisce infatti che la Lazio perderà il giovane talento per una cifra vicina ai 100 mila euro ( il premio di formazione ) in quanto Lotito, pur essendone pienamente convinto, non è riuscito a trovare l’intesa con il ragazzo per il suo primo contratto da professionista, rifiutando oltretutto un’offerta da 500 mila euro. Il giocatore – prosegue Di Marzio – si trasferirà in Germania dove firmerà un contratto ‘pro’ con il Saarbrücken, club della 3. Liga tedesca, l’equivalente della nostra Serie C. Il Milan avrebbe l’intenzione di provarci in gennaio, con l’apertura del mercato invernale, considerandolo una pedina importante per il Milan Futuro di Bonera.

